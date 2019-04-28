الإمارات: نتابع بقلق بالغ التصريحات العراقية تجاه البحرين وقيادتها

أكدت وزارة الخارجية الإماراتية، مساء اليوم الأحد، أنها تتابع ”باهتمام كبير وقلق بالغ“ البيانات والتصريحات الواردة من العراق تجاه البحرين وقيادتها.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (وام)، إن“التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين الشقيقة، والتجاوز على حرمة ومكانة قيادتها الكريمة، أمر غير مقبول على الإطلاق، وتدخل مرفوض“.

وشددت على أن ”عدم تدارك ما يسيء إلى العلاقات بين الأشقاء لن يؤدي إلا إلى اتساع الفجوة، وزيادة التوتر في ظروف نحن أحوج ما نكون فيها إلى التعاون، والتواصل، واحترام السيادة الوطنية، ومبدأ عدم التدخل بالشأن الداخلي“.

وأضافت الوزارة أنه ”وفي هذا السياق ندعو الإخوة في العراق الشقيق إلى الالتزام بمبدأ السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، بما يسهم بتعزيز أواصر العلاقات العربية، ويعمق هدفنا المشترك المتمثل بترسيخ الاستقرار في المنطقة“.

واقترح بيان صحافي منسوب لزعيم التيار الصدر مقتدى الصدر نشرته وسائل إعلام عراقية وإيرانية، مجموعة من النقاط لحل المشكلات التي تواجهها المنطقة، منها:“تنحي العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، والرئيس السوري بشار الأسد“.

ووجّه وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، ردًا لاذعًا، السبت، على بيان الصدر.