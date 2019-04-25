ابتكار نظام للمطارات ينهي إجراءات السفر كافة خلال دقيقة (صور)

كشف ابتكار علمي جديد عن نظام لتصميم المطارات، يهدف لتمكين المسافر من تسجيل الوصول والمرور بالأمن وهيئة الهجرة وهو يقف على سلم كهربائي، خلال دقيقة واحدة فقط.

ويمسى النظام، الذي ابتكره كل من المهندس ”آشيش ثولكار“ من الهند، والمهندس ”تشارلز بومباردييه“ من كندا، إيروتشك ”Aerochk“، وهو عبارة عن سلالم متطورة وعالية التقنية ومزودة بكمبيوتر قادر على إكمال جميع الإجراءات داخل المطار.

ويعتقد المهندسان، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن مفهوم النظام الجديد من شأنه أن يخفض الوقت الذي يستغرقه المسافرون في إتمام الإجراءات بالمطار، وبالتالي يقلل عدد المسافرين الذين تفوتهم رحلاتهم بنسبة كبيرة.

وفي مستقبل النظام، كل ما على المسافر فعله هو الصعود على السلم الكهربائي الأقرب، ووضع جواز سفره على الجانب الأيسر من الجهاز، وأمتعته على اليمين، ثم سيقوم النظام بفحص جواز السفر والمسافر والأمتعة في وقت واحد.

وستعمل تقنية التعرف على الوجه على مقارنة صورة جواز السفر بالمسافر، وستتحقق أجهزة استشعار مخصصة من أن جواز السفر غير مزور، وفي حال فشل المسافر في الحصول على موافقة النظام؛ بسبب وجود نقص أو خطأ في المستندات أو غيره، ينبه النظام السلطات المختصة.

وإذا رصدت أجهزة الاستشعار مشكلة في حقيبة ما أو دعت الحاجة لطلب المزيد من المعلومات من المسافر، يتم تحويله إلى مخرج مختلف ليتم فحصه من قبل أحد أفراد الأمن.

وأشار المهندسان، إلى أن النظام الجديد يقلل من احتمال حدوث خطأ بشري، إضافة إلى تقليل مدة الوقت التي يضطر كل مسافر لقضائها في المطار جذريًّا.