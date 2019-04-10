أول صورة في التاريخ لثقب أسود قادر على ابتلاع النظام الشمسي (فيديو)

على بعد 500 مليون تريليون كلم فقط لاغير، أي مايعادل 55 مليون سنة ضوئية، رصد العلماء أخيرا صورة حقيقية لثقب أسود عملاق عبر شبكة معقدة مؤلفة من التيلسكوبات والمستقبلات الراديوية بدقة 50 مايكرو ثانية، وهي دقة كافية لالتقاط صورة واضحة جدا لحبة برتقال فوق سطح القمر

ويعد هذا الإنجاز خارقا في مجال الفيزياء الفلكية، لكونها أول صورة في التاريخ تم التقاطها لثقب أسود.

ويبلغ عرض هذا الثقب 40 مليار كلم، وهو ما يساوي ثلاثة ملايين حجم الأرض، وهذا أكبر من الحجم الكلي للنظام الشمسي برمته، وقد ساعدت الهالة الضوئية المحيطة فيه بالتقاط الصورة لكونها تشع أكثر من مليارات النجوم مجتمعة، ويقع هذا الثقب في مجرة تعرف ب أم 87، وتقع في منطقة الزمكان الكونية.

و من المستحيل تصوير الثقب الأسود بالمعنى المعتاد، بسبب جاذبيته الهائلة، لكن من الممكن تصوير المناطق المتاخمة له المعروفة باسم أفق الحدث التي تشكل نقطة اللاعودة فبعدها يتم ابتلاع أي شيء من النجوم والكواكب والغازات والغبار وكل أشكال الإشعاع الكهرومغناطيسي بما في ذلك الضوء، بشكل لا رجعة عنه.