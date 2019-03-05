تطوير كاميرات للمتاجر يمكنها ضبط اللص قبل أن يسرق (صورة)

طورت شركة فاك Vaak اليابانية الناشئة، برنامجًا للذكاء الاصطناعي، يرصد سلوك لصوص معروضات المتاجر المحتملين من خلال استخدام لقطات من كاميرات المراقبة، كالتململ والقلق وغيرها من علامات لغة الجسد التي تثير الشك، إذ تعرف الكاميرا أن الجريمة على وشك الحدوث.

وبينما يتم اعتبار الذكاء الاصطناعي عادةً كمساعد شخصي ذكي أو لسيارة ذاتية القيادة، فقد تبين أن هذه التقنية جيدة جدًا في التعرف على السلوكيات الرديئة، إذ تقوم خوارزميات البرنامج بتحليل لقطات كاميرا المراقبة وتنبيه الموظفين باللصوص المحتملين عبر تطبيق للهاتف الذكي.

والهدف من البرنامج هو الوقاية، فإذا تم اقتراب الموظفين من الأشخاص المستهدفين والاستفسار عمّا إذا كانوا بحاجة إلى مساعدة، فهناك فرصة جيدة لعدم حدوث السرقة أبدًا.

وتصدرت شركة Vaak عناوين الأخبار العام الماضي، عندما ساعدت في القبض على سارق معروضات في متجر صغير في يوكوهاما، ووضعت الشركة برنامجها في المتجر للاختبار، الذي تمكن من التقاط سلوك سرقة المتاجر، وتم اعتقال السارق بعد بضعة أيام.

وقال مؤسس الشركة، راو تاناكا: ”اعتقدت آنذاك أنه أخيرًا اتخذنا خطوة مهمة يمكن من خلالها منع الجريمة باستخدام الذكاء الاصطناعي”.

وكلفت سرقة المتاجر قطاع تجارة التجزئة العالمية نحو 34 مليار دولار من المبيعات الضائعة في عام 2017، وفقًا لتقرير صادر عن شركة Tyco Retail Solution.

ويمثل هذا الرقم ما يقرب من 2% من الإيرادات، ويمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في قطاع معروف بهوامش ربح ضئيلة.

ومن المتوقع أن يستثمر تجار التجزئة 200 مليار دولار في تقنيات جديدة هذا العام، وفقًا لشركة غارتنر، حيث أصبحوا أكثر انفتاحًا على تبني التقنية لتلبية احتياجات المستهلكين، فضلًا عن تحسين الربحية.