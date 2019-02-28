بعد نوكيا 9.. سوني وشاومي تتعاونان مع ”لايت“ لإطلاق هواتف بعدة كاميرات

أعلنت شركة ”لايت“ عن شراكتها مع شركتي تصنيع الهواتف الذكية والإلكترونيات ”سوني“ و“شاومي“، خاصة على مستوى هواتفهما التي تعمل بكاميرات متطورة بعدسات متعددة، حيث سطعت شهرة ”لايت“ بعد كشفها منذ عامين عن نموذجها لهاتف بـ16 عدسة للكاميرا الخلفية الخاصة به.

ووفقًا لما نشره موقع ”ذا فيرج“ التقني، فإن الشركة قد أشارت إلى أن تعاونها مع ”سوني“ سيتخذ العديد من المسارات، التي تتمثل في تضمين أنظمتها لتشغيل كاميرات متعددة العدسات مع مستشعرات الشركة اليابانية، وستقدم هواتف بكاميرات متطورة خلال الفترة المقبلة، وسيكون الحد الأدنى لعدسات كاميرات الهواتف القادمة من سوني بشراكة ”لايت“ هو 4 عدسات للكاميرا الخلفية، وبالتأكيد قد يزيد عن ذلك، كما فعلت ”لايت“ مع نوكيا في هاتفها الأحدث Nokia 9 PureView.

ولكن كانت ”لايت“ متحفظة بعض الشيء في الكشف عن جوانب التعاون بينها وبين ”شاومي“، مشيرة إلى أنهما سيعملان الفترة المقبلة على تطوير تقنيات التصوير في هواتف الشركة الصينية المقبلة، لتقديم تقنيات وجودة الكاميرات الاحترافية داخل هاتف تضعه في جيبك.

وقد امتدح دايف جرنان، مدير ”لايت“ التنفيذي، ”شاومي“ و“سوني“، حيث وصف الشركة الصينية بأنها أحد أكثر شركات تصنيع الهواتف الذكية إبداعًا في العالم، بينما وصف الثانية بأنها صاحبة نصيب الأسد من سوق مستشعرات كاميرات الهواتف الذكية، وذلك خلال مؤتمر الشركة الصحفي بمؤتمر برشلونة للموبايل MWC 2019.