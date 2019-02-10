”هاكر“ يخترق سيارات ”تيسلا“ ليضيف مزايا جديدة (فيديو)

تمكن المخترق جاسبر نيانز، من إدخال بعض التعديلات البرمجية على نظام تشغيل سيارات ”تيسلا“ الذكية الكهربائية، وقام بنشر الكود البرمجي المُعدل تحت اسم FreedomEV مفتوح المصدر، بحيث يمكن لأي مطور آخر التعديل والإضافة إليه.

ويتيح الكود البرمجي الجديد مجموعة من المزايا الرائعة لمستخدمي سيارات ”تيسلا“، مثل ميزة الإنترنت الهوائي Wifi Hotspot، إلى جانب إمكانية التخفي وتجنب تعقب موقع السيارة على نظام التتبع في صورة ميزة Cloak Mode.

وأشار المخترق الشهير إلى أنه يعمل حاليًا على تطوير الكود البرمجي الخاص بنظامه الذكي الجديد؛ لكي يتمكن مختلف مستخدمي السيارات الذكية من استخدامه على متن سياراتهم قريبًا.