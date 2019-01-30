القبض على كويتي امتهن سرقة السيارات بطريقة احترافية

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الفروانية بدولة الكويت، من الإيقاع بمواطن احترف سرقة محتويات السيارات المركونة أمام قاعات الأفراح، وعثر بحوزته على معدات احترافية تستخدم في عملياته، وأدوات تعاط، إذ تبين أنه من أرباب السوابق.

وحسب صحيفة “الرأي” المحلية، فإن نقطة أمنية في أحد الشوارع رصدت تحركات غير طبيعية بالقرب من إحدى قاعات الأفراح، وبتوجههم إلى المكان، اتضح لهم وجود شخص بحال غير طبيعية يحاول سرقة إحدى المركبات المركونة أمام القاعة فقاموا بضبطه.

وتبين أن المشتبه فيه، كويتي يبلغ 37 عامًا، ولديه سجل بقضايا تعاط وسرقة، وبتفتيشه عثر بحوزته على معدات فك وسرقة بطرق غير عادية، وأجهزة هواتف وبطاقات بنكية، إضافة إلى أدوات تعاط، وظهر أنه تمكن من فتح أكثر من مركبة والاستيلاء على ما فيها.

وكشفت التحقيقات مع المتهم عن ضلوعه في العديد من عمليات السرقة في مختلف مناطق المحافظة، والتي أقر بها جميعها.