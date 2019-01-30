الكويت.. طرد ابنتيه ليلًا لحصولهما على درجات متدنية بالاختبارات

ألزم رجال الأمن في الجهراء بدولة الكويت، وافدًا عربيًّا بالتوقيع على تعهد بحسن معاملة ابنتيه وعدم طردهما مرَّة أخرى.

وحسب صحيفة “الأنباء” المحلية، فإنه تم استدعاء الأب، بعد أن فوجئت دورية لرجال الأمن بوجود فتاتين في العقد الثاني من العمر تقفان أمام أحد المجمعات الشهيرة في ساعة متأخرة من الليل.

وفي التفاصيل، فإن دورية أمنية اشتبهت في فتاتين كانتا متوقفتين بالقرب من أحد المجمعات بعد منتصف الليل، فتم توقيفهما، وبالاستفسار منهما عن أسباب تواجدهما في هذا المكان في توقيت متأخر، قالتا إنهما طالبتان في المرحلة الثانوية وإنهما خرجتا في هذا التوقيت بعد أن تعرضتا للعقاب من قبل والدهما بالطرد من المنزل، نتيجة تدني درجاتهما في اختبارات نصف العام عن 90%.

وتم نقل الطالبتين إلى مركز الشرطة والاتصال على الأب الذي حضر، وأكد أنه قام بهذا التصرّف في لحظة انفعالية، مؤكدا أنه كان يبحث عنهما، وتم إلزام الأب بالتوقيع على تعهد بعدم تكرار طرد ابنتيه وحسن معاملتهما.