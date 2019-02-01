“باناسونيك” تطور مصباحًا يحتوي على كاميرا “أمنية سرية” (فيديو وصور)

تعمل شركة “باناسونيك” اليابانية حاليًا على إنتاج مصباح أرضي يحتوي على كاميرا أمنية مخبأة بداخله، ويسمح لأصحاب المنازل بمراقبة ممتلكاتهم دون الحاجة إلى الكاميرات المثبتة على الحائط والمكشوفة للجميع.

لكن الاختراع أثار العديد من المخاوف المتعلقة بالخصوصية أو استغلال أصحاب شركة AiRBnB للكاميرا في أعمال تجسس على أصحاب الكاميرات دون علمهم.

ووفقًا لشركة “باناسونيك”، فإن مصباحها الجديد المسمى HOMEHAWK FLOOR ذا تصميم بسيط، ولا يمكن تخيل وجود كاميرا بداخله إلا إذا قمت بفحص الجهاز عن قرب، وعندها ستتمكن من تحديد العدسة الكبيرة والتي تسمح بمجال رؤية واسع يغطي مساحة الغرفة.

ويأتي الجهاز بخيارين، إما 4 أو 6 أقدام، لتمكن المستخدم من وضعه على القائم الخاص به أو على الرفوف.

ويمكن للكاميرا التقاط أي حركة قريبة منها وتسجيلها بدقة عالية، حتى في غياب الضوء، حيث تستخدم تقنية الرؤية الليلية الملونة.

ويبدأ التسجيل قبل ثانيتين من تنشيط أي حساس للحركة، ويمكن مشاهدته على تطبيق HOMEHAWK عبر أجهزة الأندرويد أو IOS.

كما يمكن لأصحاب البيوت استخدام الميكروفون الداخلي للكاميرا للاتصال بمنازلهم من خلال المصباح، وهو متوافق مع خدمات المساعد الصوتي مثل سيري و غوغل وأليكسا.