“باناسونيك” تبتكر جهازًا لتجنب التشتت في العمل (فيديو)

ابتكرت شركة “باناسونيك” جهازًا للمساعدة على تجنب تشتت الانتباه أثناء العمل.

ويعمل الجهاز، الذي يبلغ ثمنه 260 دولارًا، على تضييق مجال الرؤية للشخص، وهو مصنوع من مادة داكنة اللون على شكل حدوة حصان.

ويُطلق على الجهاز اسم” Wear Space”، ويتميز أيضًا بسماعات لإلغاء الضوضاء لضمان عدم تشتت التركيز نتيجة المحادثات القريبة.

ويوفر الجهاز حدودًا مع البيئة المحيطة و”مساحة شخصية نفسية”، وفقًا لمصمميها.

وابتكر هذا الجهاز مختبر باناسونيك Future Life laboratory بالتعاون مع مصمم الأزياء “كونيهيكو موريناجا”.

وإضافة إلى منع التشتت، يشير الجهاز أيضًا إلى الزملاء بأنك لا ترغب بأن يزعجك أحد.

ويلتف الجهاز ذات اللون الرمادي الداكن حول مؤخرة الرأس ويمكن ضبطه بحيث يتمكن من يرتديه من رؤية الحاسوب ولوحة المفاتيح فقط.

وتعمل السماعات على تقليل الضوضاء المحيطة، بينما يمنع الإطار رؤية الحركة الخارجية ويبلغ وزن الجهاز 300 غرام فقط.

وقالت باناسونيك: “لا يسبب الجهاز أي ضغط على قمة الرأس مما يعطى شعورًا بالارتياح أثناء ارتدائه”.