ZenBook.. “أسوس” تطلق أصغر سلسلة من الحواسيب المحمولة في العالم

أعلنت شركة “أسوس”، في مؤتمر صحفي في نيودلهي، عن سلسلة جديدة من الحواسيب المحمولة “زين بوك” ZenBook والتي تشمل ثلاثة طرازات هي: ZenBook 13 وZenBook 14 وZenBook 15.

وتم تصميم هذه السلسلة الجديدة من الحواسيب من أقوى أنواع الألمنيوم المستخدم في مجال صناعة الطيران، وقد اجتازت المعيار العسكري للاعتمادية والمتانة.

وتأتي جميع الطرازات الثلاثة في نوعين مختلفين من الألوان هما الأزرق الملكي أو الفضي الجليدي، وتعمل الأجهزة بمعالجات إنتل الجيل الثامن وكارت شاشة انفيدياGeForce GTX 1050 Max-Q، ولديها ذاكرة وصول عشوائي 16 غيغابايت رام، بالإضافة إلى العديد من المميزات الأخرى.

وأبرز ما في هذه السلسلة الجديدة هو بالطبع الشاشة NanoEdge التي تسمح لهذه الحواسيب المحمولة أن تكون مدمجة، وبينما يعادل الحاسب ZenBook 14 أبعاد ورقة A4، فإن ZenBook 13 أصغر من ورقة A4، وتتميز شاشة ZenBook بالحد الأدنى من الحواف وكاميرا ويب على الحافة العليا، ما يسمح لك بتسجيل الدخول عبر خاصية التعرف على الوجه Windows Hello.

وتتميز هذه الأجهزة بمفصلة ErgoLift التي تقوم تلقائيًا بإمالة لوحة المفاتيح للخلف عند فتح الجهاز ما يسمح للكتابة بشكل مريح.

وستتوفر هذه الأجهزة على متاجر فليبكارت وأمازون وPaytm عبر الإنترنت وغيرها من المتاجر.