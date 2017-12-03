وقف مباراة كريكت بين الهند وسريلانكا بسبب تلوث هواء نيودلهي

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، أنه تم وقف مباراة كريكت تجريبية بين الهند وسريلانكا لفترة وجيزة عقب أن اشتكى الحاضرون من سوء جودة الهواء.

وبعد فترة توقف، خرج خمسة من الأقل من لاعبي سريلانكا للملعب وهم يرتدون أقنعة الوجه، في ظل الدخان الكثيف الذي بدا واضحًا في استاد فيروز شاه كوتلا.

وكان تم وقف اللعب لمدة 17 دقيقة عقب أن أراد لاعبو سريلانكا بقيادة دنيش شانديمال مغادرة الملعب بسبب التلوث الحاد، بحسب ما ذكرته شبكة “إن دي تي في”.

وأفادت الشبكة بأنه تم استئناف اللعب؛ بعدما اقنع الحكم اللاعبين بالعودة.

ويشار إلى أن اللعب يمكن أن يتوقف بسبب الأمطار أو الطقس السيئ أو صعوبة الرؤية، ولكن وقف اللعب بسبب التلوث لم يحدث من قبل في ملعب كريكت.

يذكر أن دلهي من المدن الأكثر تلوثًا في العالم، وأظهرت قراءات مراكز رصد جودة الهواء انخفاض جودة الهواء بصورة أكبر اليوم.