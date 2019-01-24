“بوينغ” تطلق أول رحلة تجريبية لـ”التاكسي الطائر” (فيديو)

أطلقت شركة “بوينغ“، الأربعاء، أول رحلة تجريبية ناجحة للتاكسي الطائر.

وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كشفت شركة “بوينغ” لصناعة الطائرات العسكرية والتجارية، أن النموذج الأولي من التاكسي الطائر أنهى بالفعل رحلته التجريبية الأولى بنجاح، بما في ذلك الانطلاق والتحكم والهبوط في مدينة “ماناساس” بولاية فيرجينيا الأمريكية.

ويتميز هذا الطراز من التاكسي الطائر باعتماده على الطاقة الكهربائية، واستقلاليته في الطيران لمسافات تصل إلى 50 ميلاً.

ويبلغ طول هيكل الطائرة 30 قدمًا (9.14 متر) وعرضه 28 قدمًا (8.53 متر)، ويدمج أنظمة الدفع والجناح لتحقيق مستوى عالٍ من الكفاءة أثناء التحليق.

وتعمل شركة “بوينغ” ومنافستها “إيرباص” من بين عدد كبير من الشركات، التي تتسابق للسيطرة على سوق السيارات الطائرة والطائرات، على تطوير تاكسي طائر دون طيار، والذي يعتقد أنه سيكون مستقبل النقل الجوي.