الأكبر في العالم.. “بوينغ” تضيف طائرة “نوعية” بخدمات رفاهية غير مسبوقة (صور وفيديو)

كشفت شركة “بوينغ” الأمريكية لصناعة الطائرات، عن أحدث طائراتها المتطورة التي تمثل إضافة نوعية لأسطولها الذي يجوب العالم، وهي من طراز “777 إكس”، والتي صممتها بمواصفات متطورة ومبتكرة.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو كشفت عنها الشركة أخيراً، ونشرتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن درجة رجال الأعمال في مقصورة الطائرة صممت مع نوافذ كبيرة، لتُعطي مشهداً واسعاً بغض النظر عن مكان الجلوس.

كما صممت” بوينغ” كابينة درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية، مرتفعةً بشكل لافت، وذلك لتحسين درجة الحرارة والتقليل من الرطوبة داخلها، وتحسين جودة الإضاءة والصوتيات.

وثبتت على سقف مقصورة الطائرة من الدرجتين الاقتصادية والسياحية خزائن عامة، حتى يضع الركاب مزيدًا من الأمتعة داخلها، كما تمَّ وضع ليدات انارة مُتطورة.

وقالت “بوينغ”: “إن طائرتها الجديدة 777 اكس، تعمل بمحركين وستكون الأكبر والأكثر كفاءة في العالم، مع انخفاض استهلاكها للوقود بنسبة 12٪، وستستوعب نحو 387 راكباً، وذلك اعتمادًا على متطلبات المشتري”.