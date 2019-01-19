اليابان تطلق قمرًا صناعيًا لصناعة أول سيل من النيازك (فيديو)

أطلق المشروع الناشئ Astro Live Experiences قمره الصناعي الأول ALE-1 والذي سيصنع أول أمطار من النيازك في الفضاء، وذلك عقب وصوله إلى المدار المطلوب حول الأرض بحلول العام 2020، وفقًا لما نشره موقع “تليغراف” الإخباري.

وخرج القمر الصناعي الجديد من مركز يوشينورا للفضاء إلى خارج الأرض على متن صاروخ الإطلاق Epsilon-4 من شركة JAXA اليابانية، وذلك في رحلة مع 6 أقمار صناعية أخرى متنوعة الأغراض.

ويعتمد القمر الصناعي ALE-1 على حمل 400 كرة مصنعة من مواد كيميائية سرية، وبإلقاء تلك الكرات من الفضاء ستحترق مرورًا بالغلاف الجوي فوق مدينة هيروشيما اليابانية، ليكون ذلك أول سيل صناعي من النيازك، بهدف المتعة والترفيه، وهو الهدف الخاص بالشركة المصنعة، حيث إنها تُصنف نفسها بأنها شركة لخدمات الترفية الفضائي.

وأشارت شركة JAXA إلى أن إطلاق صاروخها الذكي يسمح للعديد من الشركات مثل ALE أن تقوم بإطلاق أقمارها الصناعية خفيفة الوزن بأقل تكاليف ممكنة، حيث إن الصاروخ يعتمد على نظام ذكاء اصطناعي معقد، ويتم التحكم فيه أرضيًا بواسطة جهازي كمبيوتر.