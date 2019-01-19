شاهد كيف ستبدو سيارة المستقبل البرمائية (صور)

صمم علماء جامعة “موناش” الأسترالية، سيارة برمائية فارهة تسمح لمالكيها الأثرياء تجاوز ازدحام المرور بالسفر عبر المياه بسرعة عالية.

وفقًا لمصمميها، ستصل سرعة السيارة البرمائية “Amphi-X، 260” ميل في الساعة (418 كم / ساعة) على الأرض ومتوسط سرعة أكثر من 90 ميلا في الساعة (145 كم / ساعة) في الماء، وهي نفس سرعة القوارب الحديثة.

بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تم تصميم السيارة التي تعمل بالطاقة الكهربية لأغنياء العالم، حتى يتمكنوا من تجنب الطرق المزدحمة في المدن الكبرى، ولكنها تأتي بتكلفة كبيرة تبلغ 2.5 مليون جنيه إسترليني.

عادة ما تكون السيارات البرمائية التقليدية التي يمكن أن تسير على الطرق والماء قبيحة المظهر، بينما تعد Amphi-X بتصميم أنيق وكفاءة عالية.

استوحى مصممو السيارة المستقبلية تصميمهم من السيارات الفارهة مثل سيارة “بوجاتي فيرون” التي تكلف 2.6 مليون جنيه إسترليني، و”لامبورجيني أفينتادور” المفضلة لدى أثرياء العالم.

وتتراجع عجلات السيارة عند دخولها إلى الماء لتُستبدل بدافعات عالية القوة مماثلة لنظام الجت سكي (دراجة الماء).

ستتسع “Amphi-X” لأربعة أشخاص وهي مصنوعة من ألياف الكربون والألومونيوم، وستكون قادرة على التسارع من 0 إلى 60 خلال 2.4 ثانية.

كما ستزود السيارة ببطارية ليثيوم هوائية، كما سيشمل هيكل السيارة خلايا شمسية خاصة تشحن البطارية حتى أثناء تحركها، فضلًا عن إطار السيارة الفريد الذي يمكّنها من الحركة في أي اتجاه وفوق أي تضاريس.