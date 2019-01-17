كويتي يحرق سيارة جاره لسبب غريب

ألقى رجال الأمن في دولة الكويت القبض على مواطن من أرباب السوابق، أقدم على حرق سيارة جاره باستخدام مادة سريعة الاشتعال، مبررًا فعلته أن جاره أزعجه بصوت “الأغاني التافهة”، التي تأتي من سيارته ويتعمد رفع الصوت عاليًا.

وبحسب صحيفة “الراي” المحلية، فإن مواطنًا فوجئ باشتعال النيران في سيارته، فأبلغ الجهات المختصة التي حضرت إلى موقع البلاغ وأخمدت النيران، فيما سجلت الأجهزة الأمنية قضية حريق عمد؛ بعدما وجدوا إلى جانب السيارة علبة تحتوي على بقايا مادة سريعة الاشتعال.

وإثر تحريات، اشتبه رجال الأمن بشاب من جيران الشاكي ربما يكون متورطًا في ارتكابها، وبعد أن تتبعوه، تمكنوا من ضبطه واقتادوه إلى مركز الشرطة.

واعترف الشاب بفعلته بالتحقيقات، مبينًا أنه اشترى مادة سريعة الاشتعال من إحدى محطات الوقود وسكبها على سيارة جاره عمدًا، مضيفًا أن صاحب السيارة أزعجه بصوت “الأغاني التافهة” التي اعتاد سماعها من سيارته، وإصراره على رفع الصوت عاليًا.