قطار أسترالي ذاتي القيادة يصبح أكبر روبوت في العالم (فيديو)

شيدت شركة تعدين أسترالية نظام سكة حديد ذاتي القيادة بالكامل، والذي أصبح أكبر روبوت في العالم.

,طورت شركة “ريو تينتو” الأسترالية للتعدين نظام السكة الحديد الجديد “أوتو هول” AutoHaul، لاستخدامه في نقل خام الحديد من المناجم لمنافذ الشحن على بُعد 800 كم في غرب أستراليا.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يستطيع القطار إتمام هذه الرحلة خلال 40 ساعة فقط، بما في ذلك تحميل وتفريغ البضائع الحديدية.

ومن جانبها تقول الشركة إن هذا المشروع الذي تكلف تطويره حتى الآن 940 مليون دولار، قد يكون الخطوة الأولى في تحويل شبكة الشركة البالغ طولها 1700 كيلومتر، والتي تربط 16 منجم خام الحديد وميناءين.

وقال إيفان فيلا، المدير الإداري لسكة حديد “ريو تينتو” الحديدية: “إن الافتتاح الآمن والناجح لأوتو هول عبر شبكتنا هو انعكاس قوي للروح الرائدة داخل ريو تينتو”.

وأوضح: “لقد كانت رحلة إتمام النظام على شبكة بهذا الحجم مليئة بالتحديات، ولكن النتائج المبكرة تشير إلى إمكانات كبيرة لتحسين الإنتاجية، وتوفير مرونة أكبر للنظام”.