إصابة ماريا شارابوفا قبل أيام من انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

تلقّت المصنفة الأولى على العالم سابقًا، اللاعبة الروسية ماريا شارابوفا، ضربة قوية عقب إصابتها في الفخذ، قبل المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وانسحابها من دور ربع النهائي لبطولة شينتشين المفتوحة أمام آرينا سابالينكا.

وعانت شارابوفا للتحرك داخل الملعب، وخسرت المجموعة الأولى 1-6، بينما حثّها مدربها توماس هوجستيد على الارتقاء بأدائها أو طلب وقت مستقطع للعلاج.

وقال المدرب لشارابوفا: “لو تشعرين بألم أكثر مما كانت عليه الحالة في النقطة الأولى يجب التوقف أو الحصول على وقت مستقطع للعلاج الآن”.

وعقب تلقيها العلاج خارج الملعب بين المجموعات، استعادت شارابوفا مستواها وحصلت على ثلاث فرص لكسر إرسال سابالينكا.

ورغم ذلك قلبت لاعبة روسيا البيضاء الطاولة على منافستها، وتقدمت 4-2، قبل أن تجد منافستها الروسية نفسها غير قادرة على مواصلة اللعب وانسحبت من المباراة.