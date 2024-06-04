إعلانات لا يمكن تخطيها.. "إنستغرام" يثير غضب مستخدميه

تتطلع شركة "ميتا" إلى ضخ المزيد من الإعلانات للمستخدمين، حيث يختبر تطبيق "إنستغرام" الآن مواد إعلانية، لن يتمكن المستخدمون من تخطيها.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام ومنشورات المستخدمين الغاضبين على "إكس"، تقوم شركة التواصل الاجتماعي حاليًّا بتجربة "الفواصل الإعلانية" في صفحة "إنستغرام" الرئيسية، وهي عبارة عن إعلانات قصيرة غير قابلة للتخطي يتم إدراجها في الموجز الرئيسي.

وقالت المصادر، إن المستخدمين لن يتمكنوا من تجاوز هذه الإعلانات إلا بعد انقضاء مدة محددة، تقدر ببضع ثوانٍ.

وكشفت لقطات الشاشة التي شاركها المستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي مثل Reddit، وX، أن هذه الفواصل الإعلانية تخضع لخاصية العد التنازلي، مما يوضح المدة التي يجب على المستخدمين انتظارها قبل تخطي الفيديو واستئناف المقطع الذي كانوا يشاهدونه.

وتوضح رسالة يظهرها التطبيق، "الفواصل الإعلانية هي طريقة جديدة لمشاهدة الإعلانات على "إنستغرام". في بعض الأحيان قد تحتاج إلى مشاهدة إعلان قبل أن تتمكن من مواصلة التصفح".

يذكر أن الإعلانات غير القابلة للتخطي ليست جديدة في عالم الإعلانات الرقمية، ويبدو أن "إنستغرام" قرر تجربتها تماما كمنصة "يوتيوب"، التي استخدمت الأسلوب نفسه منذ فترة طويلة، خاصة قبل وأثناء مقاطع الفيديو.

ومع ذلك، يقول خبراء في عالم الإنترنت، إن تنسيق "إنستغرام" يختلف بشكل كبير عن "يوتيوب"؛ نظرًا لطبيعته كمنصة للاستهلاك السريع للمحتوى، وقد اعتاد المستخدمون على التمرير السريع عبر المنشورات ومقاطع الفيديو، ويمكن اعتبار إدراج الإعلانات غير القابلة للتخطي بمثابة نهج أكثر تدخلاً في سلوك المستخدمين.