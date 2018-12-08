بالفيديو.. “ناسا” تنشر أول تسجيل لصوت الرياح على المريخ

بالفيديو.. “ناسا” تنشر أول تسجيل لصوت الرياح على المريخ

المصدر: إرم نيوز

نشر رئيس وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، جيم برايدنشتاين، مقطع فيديو قال إنه يتضمن تسجيلًا لصوت الرياح على سطح كوكب المريخ.

ويظهر مقطع الفديو الذي نشره برايدنشتاين، عبر صفحته في “تيوتر” المركبة “انسايت” وهي تحط على سطح المريخ، والتي تمكنت من تسجيل صوت الرياح على الكوكب الأحمر.

وأشار رئيس “ناسا” إلى أن هذا أول صوت للرياح على سطح المريخ يتمكن البشر من سماعه.

ووصلت المركبة “انسايت” إلى المريخ في الـ26 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ونشرت صورًا بالغة الدقة والوضوح لسطح الكوكب.

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