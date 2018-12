بالفيديو.. “ناسا” تنشر أول تسجيل لصوت الرياح على المريخ

نشر رئيس وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، جيم برايدنشتاين، مقطع فيديو قال إنه يتضمن تسجيلًا لصوت الرياح على سطح كوكب المريخ.

ويظهر مقطع الفديو الذي نشره برايدنشتاين، عبر صفحته في “تيوتر” المركبة “انسايت” وهي تحط على سطح المريخ، والتي تمكنت من تسجيل صوت الرياح على الكوكب الأحمر.

BREAKING: Humans have never before heard the sound of wind on Mars until now! Listen to #SoundsOfMars as recorded by @NASAInSight as Martian winds swept over our lander. Best with headphones or a subwoofer. https://t.co/VreQxcAnAM pic.twitter.com/yd98NgZgR3

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) ٧ ديسمبر ٢٠١٨