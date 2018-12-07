“ناسا” تنشر أكثر الصور وضوحًا لسطح المريخ (صور)

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” صورًا بالغة الدقة والوضوح لسطح كوكب المريخ، بعد وصول مركبة “إنسايت” في 26 نوفمبر / تشرين الثاني.

وأصدرت “ناسا” بعضًا من أبرز صور المريخ التي شوهدت على الإطلاق، وتبين التضاريس الوعرة في الكوكب الأحمر، وفقًا لصحيفة “ديلي إكسبرس” البريطانية.

وقبل هذه الصور، بينت الصور الوحيدة المتاحة للجمهور من “إنسايت” المشهد مظلمًا؛ حيث كانت المركبة لم تنشر أدواتها بالكامل.

ولكن الصور الجديدة ستسمح للخبراء في وكالة الفضاء الأمريكية بتحديد مكان وضع مقياس الانزلاقات ومسبار تدفق الحرارة في “إنسايت”.

وقال بروس بانيرت، الباحث الرئيسي في البعثة في مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا في باسادينا بولاية كاليفورنيا: “اليوم يمكننا رؤية أول لمحات من مساحة عملنا، وبحلول أوائل الأسبوع المقبل، سنقوم بتصوير تفاصيل دقيقة وإنشاء فسيفساء كاملة”.

وتحتوي “إنسايت” أيضًا على كاميرا أخرى تسمى Camera Context Camera تحت سطح السفينة، ولكن قد يكون العرض محجوبًا بعض الشيء.

تتمثل مهمة “إنسايت” في تخطيط المناطق الداخلية العميقة للمريخ، وتعتزم ناسا أيضًا التخطيط للقيام بمهمة روفر لعام 2020، للتحقيق في علامات الحياة البدائية التي يعتقدون أنها موجودة تحت السطح.