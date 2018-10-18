“القرش الأسود”.. تعرّف على القارب السعودي “الذكي” متعدد المهام

دشنت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية السعودية قاربًا ذاتي الحركة لـ”مراقبة الشواطئ والقيام بالعديد من المهام”.

وكشفت المدينة عن القارب، الذي أطلقت عليه اسم “القرش الأسود”، خلال مشاركتها في معرض جايتكس دبي 2018م للتكنولوجيا في دورته الـ 38، ويأتي تطوير هذه التقنية ضمن مبادرة المدينة لتوطين ونقل تقنية النقل والخدمات اللوجستية لتحقيق رؤية 2030.

ويتكون نظام القارب، الذي دُشّن بالتعاون مع شركة تقنية للأنظمة الآلية الذكية، من أنظمة استشعار، مثل جهاز الليدار، والرادار قصير المدى، تتيح له التعرف على المحيط القريب من القارب بزاوية 360 درجة، ومدى يصل إلى 200 متر يمكَنه رسم خريطة بشكل ثلاثي الأبعاد للبيئة المحيطة بالقارب، كما يمكن تجهيز القارب بقاعدة السلاح المرنة التي تعد منصة سلاح ناري مزودة بتقنية التوازن (جايروسكوب)، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

ويمتاز هذا القارب بقدرته على تغطية الشواطئ لمسافة 15 كيلومترًا من الساحل، وتحديد الأهداف ومراقبتها ومطاردتها، كما يمتاز بمعرفة موقعه بشكل دقيق بنسبة خطأ لا تتجاوز 20 سم. (DGPS).

ويستخدم القارب رادارًا طويل المدى يصل إلى 150 كيلومترًا يمكَنه من رسم البيانات على خريطة الملاحة عند القيام بالقيادة الذاتية، وكذلك استخدامه لحاسب بمواصفات عالية له القدرة على تحمل الصدمات والحرارة العالية، كما يستخدم القارب نظام اتصال عن بعد لتتبع القارب ومعرفة حالته، ويمكنه الاتصال بنطاقات متعددة من خلال غرفة العمليات التي تسمح بالاتصال اللاسلكي والتحكم عن بعد.

ويحتوي القارب على كاميرا رقمية تعمل بالتقنية الكهروبصرية، والأشعة تحت الحمراء، والتي تنتج مقاطع فيديو بجودة (HD) من خلال الصور الملتقطة، كما أن لها القدرة على التصوير الليلي.

ويعتمد هذا القارب على تطوير تقنية التحكم الذاتي والتي من خلالها يمكن للقوارب الإبحار ذاتيًا، وتلافي الاصطدام بالعوائق دون تدخل من قائد القارب.