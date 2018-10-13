الكشف عن كاميرا يمكنها التقاط 10 تريليونات صورة في الثانية (فيديو)

كشف مجموعة من العلماء، النقاب عن أسرع كاميرا في العالم، وهي سريعة للغاية لدرجة تمكنها من تصوير حركة الضوء البطيئة.

يطلق على هذه الكاميرا اسم “T-Cup” ويمكنها التقاط 10 تريليونات صورة في الثانية، بينما كاميرا الهاتف الذكي العادية يمكنها التقاط حوالي 30 صورة في الثانية.

هذا الكشف يمكن أن يفتح الباب لتطوير جيل جديد من “الميكروسكوبات” للبحوث الطبية واختبارات الدم في المستشفيات.

وتتيح هذه الكاميرا إمكانية تحليل التفاعلات بين الضوء والمادة بمستوى لا مثيل له.

ابتكر هذه الكاميرا خبراء من جامعة “كيبيك” ومعهد “كاليفورنيا للتكنولوجيا”، وتقوم على أساس تقنية تسمى التصوير بـ “الفيمتو” femto-photography.

و”الفيمتو ثانية” هي واحد من المليون من “النانوثانية”، وهي مقياس مُستخدم في تكنولوجيا الليزر.

وقال البروفيسور جينيانغ ليانغ، من المعهد الوطني للبحوث العلمية في كيبيك: “هذه الكاميرا الجديدة تجعل من الممكن تجميد الوقت لرؤية الظواهر – وحتى الضوء – في حركة بطيئة للغاية، ويمكن أن يكون لها نتائج هائلة للبحوث الطبية والعلمية”، مضيفًا: “هذه الكاميرا إنجاز بحد ذاتها”.