يضم 4 كاميرات خلفية.. “سامسونغ” تكشف عن هاتفها الذكي “A9” 

أعلنت شركة “سامسونغ” عن هاتف ذكي جديد هو الأول في العالم الذي يضم 4 كاميرات خلفية.

وتم تصميم الهاتف الجديد “A9” ليستهدف “جيل إنستغرام”، وسيتم طرحه للبيع في المملكة المتحدة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وسيحتل الهاتف “A9” مكانه وسط هواتف “Samsung Galaxy S9″ و”Note 9” الرائدة التي صدرت في وقت سابق من هذا العام كأفضل أجهزة متوسطة المدى.

ويبلغ سعر الهاتف الجديد 549 جنيهًا إسترلينيًا (725 دولارًا أمريكيًا) ، وبالتالي فإن سعره هو نصف سعر جهاز “iPhone XS Max” الذي تبلغ قيمته 1099 جنيهًا إسترلينيًا والذي تم إطلاقه الشهر الماضي.

وتعرضت الشركة العملاقة للهاتف المحمول، إلى جانب شركة “آبل” المنافسة، لضغوط متزايدة من الهواتف الرخيصة الثمن، ولكنها ذات جودة عالية من أمثال:”OnePlus” و”Honor” وغيرهما من الشركات الصينية، ما أجبرها على صناعة مجموعة واسعة من الأجهزة ذات تقنيات مخصصة عادة للهواتف الرائدة.

ويحتوي الهاتف “A9” على كاميرا رئيسة بقوة 24 ميغابكسل، بالإضافة إلى عدسات مكبرة وذات زاوية واسعة جدًا مصممة للمساعدة في التصوير الفوتوغرافي واسع النطاق.

كما يأتي الهاتف الجديد مزودًا بمستشعر بصمات الأصابع، وإمكانات الدفع عبر الهاتف النقال، وسعة تخزين قابلة للتوسيع تصل إلى 512 غيغابايت، وجميع الميزات الشائعة في الهواتف الذكية المتطورة.

وقال رئيس قسم الهواتف المحمولة في “سامسونغ”، دي جي كوه، إن الشركة حريصة على تقديم أحدث الميزات لأكبر عدد من الناس.