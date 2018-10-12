بالصدفة.. نظارة مايكروسوفت HoloLens 2 تظهر في مقطع مصور (فيديو)

ظهرت نظارة “مايكروسوفت” الجديدة HoloLens 2، لأول مرة بشكل مفاجيء للجمهور في مقطع فيديو نشرته وكالة “ناسا” على يوتيوب، حيث يظهر فيه مجموعة من باحثي الوكالة الدولية للفضاء، وهم يرتدون النظارة الجديدة.

ووفقًا لما نشره موقع “فينتشر بيت” التقني، يقوم الباحثون في الفيديو بالتشارك معًا داخل بيئة افتراضية تفاعلية لزيارة سطح المريخ من خلال تجربة واقع معزز.

وأشارت التقارير الأولية، إلى أن الجيل الثاني من نظارة “مايكروسوفت” سيقدم مزايا جديدة في التصميم، يقدم للمستخدم راحة وتجربة أفضل وأغنى عند ارتدائها، وكذلك ستكون أقل تكلفة.

واتضح من الفيديو، أن تصميم الجيل الجديد للنظارة الجديدة يحقق بالفعل ذلك من خلال إطار واحد يثبت النظارة حول رأس المستخدم دون وجود إطار رأسي، بالإضافة إلى استخدام شكل شاشة عرض بلاستيكية مستديرة، تتيح مساحة واسعة لمرتدي النظارات الطبية.

وعلى اعتبار وجود علاقات تعاون قوية بين “مايكروسوفت” و “ناسا“، فإن بعض التوقعات تذهب الى أن تلك النظارة قد تكون مجرد نموذح أولي يتم تجربته. أو أن ذلك التصميم هو الشكل النهائي بالفعل، وأن “ناسا” تقوم بتجربته كتقييم أولي للمنتج.