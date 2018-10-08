“مايكروسوفت” تعلق على مشاكل تحديث “ويندوز 10” الأخير

أعلنت شركة “مايكروسوفت” الأمريكية أنها ستقوم بإعادة ملفات المستخدمين الممسوحة بسبب تحديثها رقم 1809، الخاص بنظام تشغيل ويندوز 10، إذ تسبب في المسح المفاجئ وغير المتوقع لملفاتهم من أجهزتهم دون رجعة.

وأشارت مديرة ويندوز لقطاع المستخدمين الأوليين، دانا سركار، إلى أن المستخدمين المتضررين من هذا التحديث، يمكنهم الاتصال بخدمة الدعم الفني الخاصة لمايكروسوفت لمساعدتهم، أو الاتصال بالموزع المحلي المعتمد.

وقامت الشركة بسحب التحديث من موقعها الرسمي، ووعدت المستخدمين بإعادة إطلاقه من جديد بمجرد حل المشكلة.

يذكر أن المستخدمين عانوا من مشكلة مسح مفاجئ لملفاتهم من أجهزتهم دون سابق إنذار، وذلك بمجرد تحديث أجهزتهم العاملة بويندوز 10 إلى التحديث الجديد.