عرض أول لوحة مرسومة على يد روبوت للبيع بمزاد في نيويورك (صور)   

ابتكر فريق من رواد الأعمال الفرنسيين، روبوتًا يتميز بذكاء اصطناعي متطور، يمكنه رسم نسخ مطابقة للوحات أصلية من أعمال أبرز الفنانين والرسامين القدامى، مثل الرسام الهولندي “رامبرانت”.

ووفقًا لصحيفة “بوتي كونسي” الفرنسية، نجح الروبوت في رسم مجموعة من لوحات “بارون بلدة بلامي”، رغم وجود بعض التشويش بها، إلا أنها ستُعرض في دار “كريستيز” للمزاد، لبيع إحداها في نيويورك بمبلغ يبدأ من 7 إلى 10 آلاف دولار، وذلك في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وقال هوجو كازيل، وهو مهندس كمبيوتر: “صُممت اللوحة باستخدام نوع مختلف من الريشة، فريشتنا تعتمد الذكاء الاصطناعي المتطور”، منوهًا إلى أنه “تم الاعتماد على نظام يُدعى GAN، وهو عبارة عن خوارزمية تعمل على توليد صور جديدة من خلال تزويد قاعدة البيانات بلوحات موجودة بالفعل، كما كشف أنه تم استخدام 15 ألف لوحة لإنتاج المجموعة الحالية التي رُسمت من قِبل الروبوت”.

يذكر أنه تم تنفيذ العملية المعقدة في شقة صغيرة.

وتعليقًا على التشوش الظاهر باللوحة، قال هوجو: “حقيقة أن اللوحات ليست مثالية الآن، هو أمر منطقي لأن التقنية لا تزال جديدة وقيد التطوير، ونحن بحاجة إلى مزيد من التجارب ومكان مناسب أكثر ومُجهز لتحقيق نتائج أفضل جودة، وذلك ما لا نملكه حاليًا في هذه الشقة الصغيرة”.