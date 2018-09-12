بالصور.. تعرّف على الحاسوب الذي صُنع يدويًا وساهم في تأسيس “أبل”

عرض “إوين رانكين”، مصور بريطاني، جهاز حاسوب “ماكنتوش” أنشأه مؤسسو شركة أبل يدويًا في السبعينات، للبيع في مزاد RR في مدينة بوسطن الأمريكية، بقيمة 300 ألف دولار أمريكي.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الأربعاء، أن الجهاز يعمل بكامل طاقته، ويُعد واحدًا من 60 قطعة إلكترونية لا تزال موجودة، وصممها يدويًا، ستيف جوبز وستيف وزنياك مؤسسا شركة أبل، والتي ساهمت في إطلاق الشركة، ووصول رأس مالها الحالي إلى تريليون دولار.

ووفقًا للصحيفة البريطانية، فإن رانكين احتفظ بالجهاز لديه منذ 25 عامًا، وفي العام الماضي أعاد إحياءه، بالتعاون مع متجر سوليهل لبيع الحواسيب بالتجزئة، حيث زوده مع أدواته الأصلية، مما يسمح بتشغيله لثماني ساعات متواصلة.