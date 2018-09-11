الجيش الأمريكي يكشف عن أجهزة اتصال يمكن زراعتها في أسنان الجنود (صور)

تسعى القوات الجوية الأمريكية إلى إنشاء نظام اتصالات فريد من نوعه، سيتم زرعه على الأسنان الخلفية للجنود.

وأعلنت شركة “سونيتوس” الطبية مؤخرًا عن تعاقد بقيمة 10 ملايين دولار مع وزارة الدفاع الأمريكية؛ لإطلاق هذه الأجهزة.

ونقلًا عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تدعى الأجهزة “مولر مايك”، ووفقًا للشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرًا لها، فإن نظام الاتصال المُبتكر ثنائي الاتجاه يرتبط بسماعات تقليدية مُصغرة، مُزودة في جهاز صغير يتم تثبيته في الأسنان الخلفية.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الأجهزة توفر تواصلًا واضحًا بين الجنود في أقسى الظروف، سواء كان بطريقة طبيعية أو من خلال الهمس، كما يسهل استخدامها تحت الماء، وأثناء السقوط الحر وعند استخدام الأقنعة الحامية التي تغطي كامل الوجه، وعلى سبيل المثال، أقنعة الغاز.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “سونيتوس”، بيتر هادروفيتش: “يُشرّف الشركة تقديم هذه التقنية الاستثنائية إلى جيش بلدنا، ما يجعلهم أكثر أمانًا وفعالية من خلال تمكينهم من التواصل بوضوح، حتى في أقسى الظروف”.

وأضاف أن أجهزة “مولر مايك” تدعم الاتصالات في البيئات الخطرة والصعبة، وكشف أن ذلك الجهاز الصغير يحتوي على مكبر صوت يعمل من خلال تقنية التوصيل العظمي، حيث يُنقل الصوت إلى الأذن الداخلية عبر عظام الجمجمة أو الأسنان.

بالإضافة إلى ذلك، يُزود الجهاز بميكروفون مقاوم للماء وبطارية قابلة للشحن لاسلكيًا.

وأوضحت الشركة أن الجهاز الصغير يعمل على ترجمة الصوت إلى اهتزاز على الأسنان، ثم يُترجم مرة أخرى إلى صوت بواسطة الأذن الداخلية، ليبدو وكأن الصوت يصدر من “داخل الرأس” بدلًا من الأذن الخارجية، ولكن المستخدم سيتمكن من سماع الصوت من الأذن الخارجية أيضًا في نفس الوقت.