هل سخرت “موبايلي” من خسارة منافستها “الاتصالات” لحقوق بث الدوري السعودي؟

أثارت شركة “موبايلي” السعودية للاتصالات، جدلاً وسخرية واسعين، يوم الأربعاء، بعد أن أبدت فرحة غامضة وقدمت شكرًا دون أن تحدد من المقصود به، وذلك عقب خسارة منافستها شركة “الاتصالات” حقوق البث الحصري للدوري السعودي.

وكتبت شركة “موبايلي” في تغريدة لها على حسابها الرسمي في موقع “تويتر”: “شكراً أسعدتنا” دون أن تضيف أي توضيح، لتنهال عليها التعليقات التي راح أصحابها السعوديون يحللون مغزى التغريدة الغامضة.

ويقول مغردون سعوديون إن “الشركة وجهت الشكر لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بعد أن تدخل بشكل شخصي في قضية نقل مباريات الدوري السعودي الممتاز، ووجه بنقلها مجانًا عبر شبكة القنوات الرياضية السعودية، ما تسبب بحرمان شركة الاتصالات الحكومية (stc) من حقوق البث الحصري”.

لكن “موبايلي” عادت ونشرت تغريدة ثانية بعد نحو ساعة من تغريدتها الغامضة، مرفقة إياها بمقطع فيديو دعائي عن قرار السماح للنساء بقيادة السيارة، تردد في نهايته بطلات الفيديو الثلاث، العبارة القصيرة “شكراً أسعدتنا”.

ولم يغير ذلك التوضيح والربط بين التغريديتين من قبل الشركة، من تفسيرات المغردين السعوديين الذين طالبوا من شركة “الاتصالات” السعودية الرد على منافستها “موبايلي”، في إطار سلسلة من التغريدات الساخرة.

ولم ترد شركة الاتصالات السعودية على ما أثير حول تغريدة “موبايلي”، كما تجنبت الأخيرة التعليق على تحليلات المغردين أيضاً، سواء بتأكيدها أو نفيها.

وكانت شبكة القنوات الرياضية السعودية (KSA SPORTS) أعلنت مساء الأربعاء عن نقل مباريات الدوري السعودي الذي ينطلق يوم الخميس، عبر قنواتها المفتوحة للمشاهدين مجانًا، بتوجيه من الأمير محمد بن سلمان.

وقبل ذلك الإعلان، كانت stc”” قالت إنه لا يوجد نقل تلفزيوني مجاني للدوري السعودي إلا عبر تطبيق “دوري بلس”، ومن خلال باقتان، هما: باقة النجوم وتحتوي على استوديو تحليلي للمباريات وبجودة عالية، وذلك باشتراك شهري بقيمة 34 ريالًا، وباقة أساسية لمشاهدة جميع مباريات الدوري بشكل مجاني، ودون استوديو تحليلي، وبجودة أقل نوعًا ما.

كما كانت الشركة الحكومية بينت أن النقل الفضائي (الستالايت) فسيكون عبر الاشتراك في جهاز GOBX لمشاهدة قنوات “دوري بلس” بكامل ميزاتها، وذلك عبر باقة دوري بلس السنوية بقيمة 550 ريالًا عبر الجهاز المتوافر في نقاط البيع المختلفة، وفي حال رغبة العميل بالاشتراك في خدمة “جوي هوم” عبر اشتراكات الإنترنت المنزلية ستتوافر لديه قنوات دوري بلس بالميزات كاملة”.

وأثار ذلك البث الحصري المأجور لكل مباريات الدوري، ردود فعل غاضبة لدى مشحعي كرة القدم الكثر في المملكة، قبل أن يتدخل محمد بن سلمان وينهي جدلاً واسعاً حول القضية ذاتها ويعلن عن البث المجاني التلفزيوني.

وكان من شأن ترك حقوق البث حصرية لدى “stc” وعدم توفير بث تلفزيوني مجاني، أن يوفر للشركة إيرادات ضخمة من خلال اشتراكات مشجعي الأندية، لتتفوق على منافستاها “موبايلي” و “زين”.