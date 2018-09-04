تطوير نظام ذكاء اصطناعي يتنبأ باختيارات الإنسان قبل اتخاذ القرار

طوّر فريق بحثي من معهد بحوث هندسة المعرفة والاكتشاف (KEDRI)، في النمسا، نظامًا للذكاء الاصطناعي، يُعد الأول من نوعه، ويمكنه التنبؤ بخيارات الشخص قبل أن يتخذ القرار.

ويستند الابتكار إلى نوع جديد من أبحاث الذكاء الاصطناعي يسمى “استثارة الشبكات العصبية”، والتي تم استخدامها لتطوير النظام الجديد المسمى “نيو كيوب” NeuCube، حيثُ تم تصميمه ليحاكي قدرة الدماغ البشري على التعلم والتعرف على الأنماط.

وأجرى الفريق البحثي، الذي يضم كلًا من الشقيقتين زهرية ومريم دوبورجه، ومشرفهما نيكولا كاسابوف، وأليكس سوميك من جامعة نوتنغهام ترنت، تجربة على النظام الجديد، سجل فيها الإشارات العصبية لـ20 مشاركًا، وهم يشاهدون فيديو لشعارات مشروبات مختلفة من اختيارات المشاركين، وفقًا لصحيفة “نيوزيلندا هيرلد”.

وبعد مزامنة تلك البيانات مع خوارزمية النظام، وتعلم وتصنيف الأنماط العصبية في أدمغة المشاركين، تمكن النظام من التنبؤ باختيار المشاركين قبل 0.2 ثانية من إدراكهم للمشروبات، كما سجل اختلافًا واضحًا بين الشعارات المألوفة وغير المألوفة للمشاركين.

وقالت مريم المتخصصة في التعلم الآلي: “إن الدماغ شيء مدهش، إنه يتعلم ويتذكر الأشياء ويمكنه التعرف عليها قبل أن يدرك الشخص، وتطوير جهاز كمبيوتر قادر على القيام بذلك سيغير حياتنا جميعًا”.

يمكن استخدام هذا البحث الرائد في عدد من المجالات، بما في ذلك التسويق العصبي والدراسات المعرفية وحل الجرائم، من خلال تمكين الضحايا الذين كبتوا الذكريات الأليمة في التعرف على الجاني.