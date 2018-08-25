شاهد أسرع سيارة على وجه الأرض

من المقرر أن تطلق شركة لامبورغيني الإيطالية، سيارة جديدة يُطلق عليها Aventador Superveloce Jota، وهي أقوى سيارة لطراز V12 تم إنتاجها على الإطلاق.

وتعد هذه السيارة، سريعة للغاية لدرجة أنها حققت رقمًا قياسيًا جديدًا، حيث تشير التقارير إلى أنها أسرع سيارة على كوكب الأرض.

وتم إنتاج هذه السيارة الجديدة باللون الأخضر الفاتح ، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، مع محرك بقوة 759 حصان، مما يمكن السيارة من قطع مسافة 12.8 ميل في 6 دقائق فقط.

وبهذه السرعة الفائقة فإن السيارة الجديدة تزيح سيارة بورش 911 جي تي 2 من على عرش أسرع سيارة في العالم، وتم الإعلان عن السيارة رسميا في أسبوع مونتيري للسيارات في كاليفورنيا.

وتمتلك السيارة بطارية صلبة بقدرة 95 كيلو وات في الساعة، والتي تستخدم أنظمة متجددة لتعزيز المدى أثناء الحركة، ويمكن شحن البطارية بالكامل في حوالي 15 دقيقة، ويمكن أيضًا إجراء الشحن لاسلكيًا باستخدام الشحن الاستقرائي.

ومن المتوقع أن لا يقل سعر هذه السيارة عن 270.000 جنيه إسترليني، وفقا لتقديرات الصحيفة.