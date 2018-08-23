شاهد بالفيديو.. نظام جديد لتبادل البيانات بين الغواصات والطائرات

طورت مجموعة من الباحثين في معهد MIT البحثي، نظامًا جديدًا يحمل اسم TARF، وهو نظام متخصص في نقل البيانات من الغواصات في قاع المحيطات والبحار إلى الطائرات في الجو، وذلك بشكل سريع، من خلال الاعتماد على الموجات الصوتية ذات الترددات المختلفة، وفقًا لما نشره موقع “إنجادجيت” التقني.

ولا يحتاج النظام الجديد إلى أن يكون المسطح المائي ساكنًا كي يقوم بنقل البيانات، حيث يستخدم نظام TARF خوارزميات لتحليل الإشارات الصوتية اعتمادًا على تنوع ترددات الموجات كي يتم معرفة الفرق بين الموجات الكبيرة والموجات الضئيلة، فبحسب حجمها وارتفاعها ستختلف طبيعة الإشارات المستخدمة لإرسال البيانات.

ووفقًا للمصدر، فإن النظام الجديد قادر، حتى الآن، على إرسال البيانات خلال موجات ارتفاعها يصل إلى 6.3 بوصة.

ويشير الباحثون، إلى أن النظام المبتكر سيقدم حلًا فعالًا لتبادل البيانات، بحيث يكون خط نقل البيانات في اتجاه واحد فقط وليس اتجاهين في نفس الوقت، وذلك سيكون كافيًا للغواصات بأن تقوم بإرسال البيانات لكافة المركبات الطائرة، من طائرات حربية ودرونز وطائرات مدنية، وكذلك استقبال البيانات من جانبهم دون الحاجة إلى وسيط.