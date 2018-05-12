ابتكار تقنية تخفي الغواصات عن السونار (صور)

ابتكر علماء من جامعة “ولاية بنسلفانيا” مادة يمكن أن تجعل الغواصات غير مرئية للسونار، على غرار أفلام الخيال العلمي المذهلة.

ويستند الابتكار على انعطاف الموجات الصوتية دون ترددها مرة أخرى، ما يعني أن أجهزة السونار ستكون غير قادرة على اكتشافها.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الجهاز الجديد يسمح للغواصات العسكرية بأن تكون خفية عن أعين العدو، ما يمهد الطريق لتقنية تخفٍّ، تشبه الجهاز المستخدم في فيلم “ستار تريك”.

وطوّر الباحثون في جامعة ولاية بنسلفانيا المادة الجديدة وأدرجوها في أنموذج أولي ارتفاعه متر واحد على شكل هرم، وفي حين أن السونار يعمل على إطلاق موجات صوتية ومراقبة ارتدادها عن الأجسام لرصد موقعها، إلا أن ذلك الأنموذج الهرمي كان قادرًا على إعادة توجيه الموجات المقتربة، وبدلًا من انحراف الموجة عن الجسم، تتفكك حوله دون تبديد أي طاقة.

وصمم العلماء نوعًا جديدًا من المواد الاصطناعية لإنشاء الجهاز، وهي مواد تمت هندستها في مختبر لإنتاج خواص لا توجد في المواد الطبيعية، فيما يتطلب عمل الجهاز وجود خلية الوحدة، وهي أصغر مكونات المادة المستخدمة لأصغر من الطول الموجي لموجة السونار.

وأشاد الباحثون بنتائج الاختبارات المعملية التي أثبتت أن تلك المادة يمكن أن تجعل الجسم خفيًا للأجهزة التي تعمل تحت الماء مثل السونار، فيما لا زالت الأبحاث مستمرة حول الجهاز وعمله.