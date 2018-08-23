بالفيديو.. شركة روسية تكشف الستار عن “روبوت ذهبي قاتل” ارتفاعه 13 قدمًا

كشفت شركة تصنيع أسلحة روسية شهيرة، عن قيامها بتصنيع “روبوت قاتل” ذهبي اللون، يبلغ ارتفاعه 13 قدمًا، يشبه الروبوتات من فيلم “روبوكوب”.

وعرضت شركة “كلاشنيكوف كونسيرن” روبوتًا كبيرًا غريب الشكل مضادًا للرصاص، جار التطوير عليه في “معرض جيش 2018″، الذي يقام بالقرب من موسكو، ونشرت فيديو للآلية عبر موقعها الإلكتروني.

ويقال إن الروبوت الذهبي الذي تدعوه الشركة بـ “الروبوت ثنائي الأرجل المحكوم” يزن 4.5 طن، ويستطيع حمل مواد بمخالبه، بما في ذلك الأسلحة.

ويمكن أن تشاهد مقصورة خلف الألواح الزجاجية للروبوت، يستطيع الناس الجلوس فيها وتشغيل الروبوت من الداخل.

وأوضح موقع الشركة، أن الآلية مصممة “للحلول الهندسية والحربية”.

وقال فلاديمير ديميترييف من شركة “كلاشنيكوف كونسيرن” لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “ربما يعد هذا الروبوت واحدًا من أكثر الموديلات الجديدة إثارة في عام 2018، وهو في الوقت الحالي مجرد عرض للمسار الذي نخطط له”.

وأضاف: “نحن ندرك أن هناك آلات روبوتية تعمل بالجرارات وعجلات الدفع، ونحن ندرك أيضًا أنه سيكون هناك طلب على أنظمة ذات حركة شبيهة بالحركة البشرية أوتوماتيكية قابلة للتحريك”.

وتشارك حوالي 1200 شركة متخصصة بأنظمة الدفاع ومصنعي أسلحة من روسيا في معرض الجيش 2018، حسب ما أوردته “ديلي ميل”، حيث تعرض ما يقدر بـ 26 ألف قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية.