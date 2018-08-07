ما هي الوظائف التي لن تتمكن الروبوتات من فعلها بالمستقبل؟

قال المتحدث البارز في شؤون الأعمال والتكنولوجيا والبيانات الكبيرة بيرنارد مار، إنه دائمًا ما يُسأل عن المهارات التي يجب أن يطورها الناس لتحضير أنفسهم للثورة الصناعية الرابعة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وأضاف مار في حديثه لصحيفة فوريس التقنية: “إجابتي ذات شقين، أولًا، من المهم فهم التطورات في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والتعرف على التقدم الذي يتم إحرازه وفهم ما يستطيع الذكاء الاصطناعي القيام به، وثانيًا، التركيز على بناء المهارات في المجالات التي لا تستطيع الروبوتات القيام بها بشكل جيد”.

وتتطلب العديد من الوظائف صفات إنسانية إضافية مثل التواصل والتعاطف والإبداع والتفكير الاستراتيجي والتشكيك والحلم. وغالبًا ما يشار لهذه الصفات مجموعة على أنها مهارات ناعمة يطلق عليها أيضًا مهارات سلوكية شخصية، لكن يجب ألا ينخدع المرء بسبب اسمها فهذه المهارات الناعمة ستكون عملة صعبة في سوق العمل بعد أن يستولي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا على بعض الوظائف التي يمكن تنفيذها بدون الناس.

وأهم الأمثلة على هذه المهارات التي ستصبح عملة نادرة بحسب مار هي:

التعاطف والتواصل

في الوقت الذي سيتم فيه استخدام الذكاء الاصطناعي في التطبيقات الطبية للقيام بأمور مثل الكشف الأكثر دقة عن الأمراض من خلال الفحص، يشير مار إلى أنه شخصيًا لن يفضل أن يتلقى خبر إصابته بمرض السرطان على سبيل المثال عن طريق اتصال من روبوت.

وأكد مار أنه “على الرغم من أننا نخطو خطوات واسعة نحو الحوسبة المؤثرة، إلا أننا بعيدون جدًا عن الوصول لتكنولوجيا تستطيع التعرف حقًا على العواطف البشرية والاستجابة لها بشكل مناسب، لذلك من المرجح ألا تنسب أي وظائف تحتاج للتعاطف مثل وظائف أطباء ومقدمي الرعاية الصحية، والمعالجين للتكنولوجيا في أي وقت قريب.

التفكير الناقد

ذكر مار حبه لقصص وبرامج الخيال العلمي القديمة، التي يقوم خلالها إنسان بسؤال كمبيوتر عما يجب أن يقوم به في ظرف رهيب ثم يقوم الكمبيوتر بتنبؤ أن نسبة فشل الخيار تبلغ 99%؛ لكن ينفّذ الإنسان الخيار بكل الأحوال وفي الغالب ينجح.

وبالنسبة لمار، تعد هذه استعارة جميلة لحقيقة أنه بغض النظر عن مدى تقدم تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا، سنظل بحاجة للبشر لإصدار أحكام وقرارات حاسمة، وحتى “اتباع حدسنا” في بعض الظروف.

وأورد مار مثالًا معاصرًا على ذلك مشيرًا لشركات المحاماة التي بدأت بتوظيف الذكاء الاصطناعي لتحديد الوثائق ذات الصلة في القضايا القانونية، لكن تبقى هناك حاجة لقاضٍ بشري بإصدار الأحكام، ومن الأرجح أن يكون قاضيًا وهيئة محلفين آليين أمثل بقصة رعب خيالية من كونها واقعًا.

الإبداع

تعد برامج الكمبيوتر جيدة في إنتاج عدد من الخيارات، لكنها ليست جيدة بالضرورة في توفير سمة الخيارات الإبداعية. وفي حين أن باستطاعة الذكاء الاصطناعي من الناحية العملية إنتاج الطعام أو الموسيقى أو الفن، إلا أن النتائج ستكون على الأرجح غير ملهمة.

أغلبنا شاهد قوائم مضحكة لوصفات من إنتاج الذكاء الاصطناعي أو ألوان طلاء أو حتى اقتباسات ملهمة. أي وظيفة تتطلب الإبداع الحقيقي، مثل وظائف الكتّاب والمهندسين والمخترعين ورجال الأعمال والفنانين والموسيقيين، وما إلى ذلك، ربما ستبقى آمنة لفترة طويلة اعتمادًا على النتائج هذه.

الاستراتيجية

في مجال الأعمال على وجه الخصوص، بدأنا نشاهد أتمتة للكثير من ممارسات التسويق وما شابه. على سبيل المثال، يمكنني إخبار برنامج بنشر تغريدة في وقت معين من اليوم وبشكل يومي.

وعلى الرغم من أن أدوات الأتمتة هذه يمكن أن تكون موفرة للوقت، إلا أنها في نهاية المطاف ليست سوى أدوات. فهي لا تقدم الاستراتيجية العامة اللازمة لإعطاء المهام الفردية معنى وأهمية، من المرجح أن تكون أي وظيفة تتطلب تفكيرًا استراتيجيًا آمنة، والعمل على تحسين مهاراتك في هذا المجال يمكن أن يساعدك في حماية عملك من الروبوتات.

الإدارة التكنولوجية والتركيب والصيانة

حتى تتوفر لدى الروبوتات روبوتات أخرى خاصة بها لتركيبها وصيانتها، سوف تكون هناك حاجة للبشر لتصميم وتخطيط وتثبيت وإدارة وصيانة الروبوتات أو التكنولوجيا أو أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وأشار مار إلى أن هذا يعيدنا إلى النقطة الأولى، التي ذكرها وهي الحاجة لفهم ما تستطيع التكنولوجيا القيام به؛ لذلك كلما كان المرء أكثر درايةً بالتكنولوجيا، كلما زادت أهميته في المساعدة على تنفيذها وصيانتها.

مهارات بدنية

في حين أنه يتم صنع الروبوتات لتكون قادرة على القيام بأمور معقدة على نحو متزايد، مثل صنع قهوة اللاتيه الخاصة بك في الصباح، لا يزال هناك عدد كبير من المهارات البدنية التي لم تتقنها الروبوتات بعد.

بالإضافة إلى ذلك نما لدينا نحن البشر حب مشاهدة بعضنا البعض ونحن نقوم بإنجاز مآثر جسدية مذهلة (كأس العالم هو مجرد مثال واحد). لذا، إذا كان لديك أي مهارات بدنية رائعة، بدءًا من الأعمال اليدوية إلى الرياضة، فأنت في مأمن أيضًا في الوقت الحالي.

الخيال والرؤيا

أخيرًا، هناك سمة واحدة يصعب تخيل امتلاك روبوت أو نظام ذكاء اصطناعي لها وهي الخيال. الطريقة التي يعمل بها الذكاء الاصطناعي تتضمن أخذ بيانات موجودة وخلق استنتاجات منطقية استنادًا إلى معايير يقدمها البشر له. الخيال والحلم ليست مجرد مهارات قابلة للبرمجة.

ويتمتع النشطاء ورجال الأعمال وأصحاب الرؤى وقادة الفكر والمؤلفون والمتحدثون وغيرهم بميزة واضحة على التكنولوجيا في هذا المجال، وهذا لن يتغير في أي وقت قريب.

ويختتم مار بالقول إنه “وباختصار إذا كنت قلقًا من أن وظيفتك ستُحتل من قبل التكنولوجيا في يوم من الأيام، فإن أفضل ما يمكنك فعله الآن هو العمل على مهاراتك الناعمة، بتطوير مهارات التواصل والتفكير الاستراتيجي وحل المشكلات والتعاطف والإبداع. إذ يمكن لها في نهاية المطاف أن تنقذ حياتك المهنية من أن يتم الاستيلاء عليها من قبل الروبوتات، بل وحتى تساهم في زيادة راتبك في المستقبل القريب”.