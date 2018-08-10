مشكلة جديدة تؤرق مستخدمي أجهزة “ماك بوك برو 2018” (فيديو)

رفع بعض مستخدمي أجهزة “ماك بوك برو” الجديدة أصوات الاعتراض ثانية، بعد تعرضها لمشكلة غريبة مع سماعاتها.

واشتكى المستخدمون من صوت غريب أشبه بأصوات كسر شيء ما داخلها حتى مع المستويات المنخفضة للصوت، موضحين أنّها “تحدث مع موقع يوتيوب للفيديوهات”.

فيما قال آخرون إنّها “تحدث معهم عندما يشغلون أغاني على تطبيقات أبل ميوزك وآيتيونز، وإنّ تلك المشكلة قد تكون في مكونات السماعات وليس مجرد مشكلة في نظام التشغيل”.

بينما أرجع البعض الخلل إلى “وجود تداخل بين الموجات الصوتية وموجات الراديو داخل الجهاز، أو أن هناك مشكلة في نظام تشغيل السماعات نفسها، أو مشكلة في شريحة T2 الجديدة التي تستخدمها أبل لأول مرة في أجهزتها الشخصية”.

وتأتي تلك المشكلة لتكون الثانية التي يواجهها مستخدمو أجهزة أبل الجديدة، بعد أن سيطرت الشهر الماضي مشكلة ارتفاع حرارة الأجهزة بشكل مبالغ فيه تحت ظروف معالجة البيانات القوية، ولكن الشركة قامت بحلها عبر تحديث برمجي.