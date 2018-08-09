ابتكار نظام جديد لكشف الفيديوهات المفبركة

ابتكر باحثون من معهد DARPA التابع لوزارة الدفاع الأمريكية، أنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على رصد الفيديوهات المفبركة والمعدلة بتقنيات تحرير الرسوميات المتطورة.

وتعتمد الأنظمة الجديدة على مراقبة حركة عين الشخص في الفيديو، حيث أثبتت العديد من الدراسات أن الفيديوهات المفبركة عادة لا تغمض فيها عين الشخص الذي يتحدث، وذلك لأن مقطع الفيديو يكون عبارة عن خليط من العديد من المقاطع والصور المركبة معًا بعناية، وغالبًا يتم تجنب أي حركة في العين، وبالتالي تظل مفتوحة طوال مدة الفيديو.

وأشار فريق المطورين إلى أن الفترة الماضية شهدت انتشار تقنيات فبركة الصور والفيديوهات بشكل كبير، وظهر تطبيق FakeApp الذي يقوم بإنشاء تلك الفيديوهات بكل سهولة ودون أن يتطلب أي خبرة في تعلم “الجرافيكس”.

وأوضح البروفيسور Siwei Lyu أن اعتماد المقاطع المسجلة على الصور الثابتة، يجعل من ذلك ثغرة في تلك المقاطع يمكن من خلالها التعرف عليها ومواجهة انتشارها وإزالتها قبل أن تصل لعدد كبير من الأشخاص.