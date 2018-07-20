غوغل يختبر ميزة “الهاشتاغ” على فيديوهات “يوتيوب” 

رصد موقع “أندرويد بوليس” التقني، ميزة جديدة يختبرها غوغل على خدمته المميزة للفيديوهات “يوتيوب”، وهي استخدام الأوسمة Hashtags، حيث تتيح لصناع المحتوى وضع الهاشتاغات في أماكن متعددة داخل الفيديوهات.

ووفقًا لما نشره موقع “إنجادجيت” التقني، فالميزة الجديدة تتيح وضع الهاشتاغات المرتبطة بالفيديو، سواء في عنوان الفيديو أو في وصفه التفصيلي، بحيث يسهل على المستخدمين الوصول لأي فيديو، وكذلك تنظيم الفيديوهات المرتبطة بموضوع معين بشكل سريع ودقيق.

كما سيضع “يوتيوب“، أهم ثلاثة هاشتاغات متعلقة بموضوع الفيديو، أسفل الفيديو وأعلى عنوانه، بحيث تكون مرئية بشكل واضح للمستخدم، فيتمكن من الضغط على الهاشتاغ، وعندها ينتقل المستخدم لصفحة منفصلة بها نتائج البحث بالهاشتاغ، كي يتمكن من مشاهدة فيديوهات مختلفة مرتبطة بنفس الموضوع.

وتضمن تقرير الموقع معلومات حول كيفية تعامل سياسات غوغل مع محاولات استغلال الهاشتاغ، لترويج الشائعات والأخبار المزيفة والعنف، ولن تسمح الشركة بذلك أبدًا، حيث حذرت من الأمر، وهددت بحذف المحتوى، وحجب الحسابات التي تقوم بذلك، وحرمانها من الوجود داخل منصتها الحمراء للفيديوهات.