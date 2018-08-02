رصد مجرة جديدة حجمها ضعف “درب التبانة” (صور)

رصد تلسكوب “هابل” مجرة جديدة هائلة، تشبه مجرتنا، لكنها في الحقيقة بضعف حجم درب التبانة.

وتظهِر صورة “هابل” مجرة حلزونية جميلة تدعى “NGC 6744″، بتفاصيل غير مسبوقة، يبلغ حجمها أكثر من 200 ألف سنة ضوئية.

وصورت وكالتا الفضاء الأمريكية والأوروبية المجرة باستخدام كاميرا 3 في تلسكوب هابل واسع المدى.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تقع المجرة في كوكبة “بافو” على بُعد حوالي 30 مليون سنة ضوئية من درب التبانة، وتظهر كهيكل باهت وممتد في التلسكوبات الصغيرة.

وقالت ناسا”: “تشبه مجرة NGC 6744 مجرتنا بأكثر من طريقة، فمثل درب التبانة، تملك NGC 6744 منطقة مركزية بارزة مليئة بالنجوم الصفراء القديمة”.

وبالابتعاد عن مركز المجرة، يمكن للمرء أن يرى أجزاء من الأذرع الحلزونية المغبرة التي تتميز باللونين الوردي والأزرق.

وأوضحت “ناسا” أن اللون الأزرق يشير إلى مناطق مليئة بالنجوم الصغيرة، بينما يشير الوردي إلى مناطق تشكل النجوم النشطة، ما يؤكد أن المجرة لا تزال حية.