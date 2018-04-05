رصد 12 ثقبًا أسود في مركز مجرّة درب التبانة‎

رصد علماء فلك 12 ثقبًا أسود في وسط مجرّة درب التبّانة، وهو غيض من فيض ما يمكن أن يكون عليه العدد الحقيقي، بحسب ما جاء في دراسة نشرت في مجلة “نيتشر”.

وقال تشارلز هيلي الباحث في جامعة كولومبيا الأمريكية لوكالة فرانس برس “لقد رصدنا 12 ثقبا أسود”.

وأوضح تشارلز هيلي، أن هذه الثقوب السوداء المكتشفة في وسط مجرة درب التبانة ليست سوى غيض من فيض، ما يمكن أن يكون عليه العدد الفعلي.

وأضاف “أنها أجرام بعيدة جدًا، وعلينا أن نبحث عن الأصغر منها”.

واستنادًا إلى العدد المكتشف من الثقوب السوداء الصغيرة الأقرب نسبيًا إلى الأرض، قدّر العلماء أن يكون العدد الإجمالي لهذه الأجرام في مركز مجرّة درب التبانة 500، وقد يصل العدد في جوار هذه المنطقة إلى عشرة آلاف.

وتابع هيلي قائلا “مجرّتنا عادية، فإذا كانت تضمّ في مركزها الكثير من الثقوب السوداء، فإن الأمر ينبغي أن يكون كذلك أيضا في معظم المجرّات الأخرى”.

والثقوب جرم هائل الكثافة في حجم صغير نسبيًا، فتكون جاذبيته كبيرة جدًا بحيث لا يفلت منها أي جرم ولا حتى الضوء، ولأن الضوء ينجذب إليه ولا ينعكس منه فهو لا يظهر في عدسات التلسكوبات سوى بقعة سوداء مظلمة.

والثقوب السوداء على نوعين، نوع يتشكّل من ركام النجوم التي انتهى عمرها ودُمّرت على نفسها وصارت جاذبيتها كبيرة، ونوع آخر هائل الكتلة يتمركز في وسط المجرّات ويزن الواحد منها ما بين مليون مرة ومليارات المرات وزن الشمس.