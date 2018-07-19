ابتكار بلاستيك يصلح نفسه عند التعرض للضوء (صور)

ابتكرت مجموعة باحثين من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) نوعًا جديدًا من البلاستيك، يمكن أن يصلح نفسه عند تعرضه للتلف، ما يمكن أن يحدث ثورة في تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية.

ويصلح المركب الجديد الشقوق تلقائيًا عند تعرضه لطيف ضوئي معين، من خلال تحول بنيته من الصلب إلى اللين.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يمكن استخدام هذه المواد البلاستيكية لطلاء السيارات، ما يمنحها القدرة على إصلاح الخدوش والأضرار الناتجة عن الحوادث.

ويقول “جيرميا جونسون”، أستاذ الكيمياء المساعد، “يمكنك تبديل حالة المادة لتبدو وكأنها مادة مختلفة تمامًا، على الرغم من أنها مصنوعة من نفس المكونات”.

وابتكر علماء معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا هذه المادة بربط البوليمرات بجزيء حساس للضوء يمكن استخدامه لتغيير الروابط المجهرية داخل المادة.

وقال الدكتور جونسون: “من الممكن أن يحدث هذا المركب ثورة في العديد من الصناعات، بما في ذلك صناعة الأقمار الاصطناعية، التي سيصبح من الممكن إصلاحها بتسليط مصباح عليها، لتبقى في المدار لمدة أطول وتوفر ملايين الدولارات”.

وتمكن الباحثون من تغيير حالة المادة 7 مرات بنجاح، وهم الآن يحتاجون التمويل لإجراء المزيد من الأبحاث لتطوير المركب أكثر.