علماء يثبتون قدرة العلاج بالليزر على تحسين الذاكرة

أثبت علماء من جامعة "برمنغهام" في المملكة المتحدة وجامعة بكين الصينية، أن العلاج بالليزر غير الجراحي، يمكن أن يحسن الذاكرة قصيرة المدى بنسبة تصل إلى 25%.

وطبق العلماء العلاج المسمى بالتعديل الضوئي عبر الجمجمة (tPBM)، على منطقة من الدماغ تعرف باسم قشرة الفص الجبهي الأيمن، وهي منطقة مهمة للذاكرة العاملة، وهي نظام معرفي محدود مسؤول عن تخزين المعلومات المتاحة للمعالجة بشكل مؤقت.

وأوضح أعضاء الفريق البحثي في دراستهم المنشورة في مجلة "Science Advances"، كيف تحسنت الذاكرة العاملة بين المشاركين في الدراسة، بعد عدة دقائق من العلاج.