ابتكار أجهزة إلكترونية دقيقة تزرع في الدماغ لعلاج "باركنسون"

طور باحثون من جامعة "تورونتو" الكندية، أجهزة إلكترونية عصبية دقيقة، يمكن زراعتها في الدماغ لمعالجة الاضطرابات الدماغية، مثل: مرض "باركنسون"، والصرع.

وتعتمد الأجهزة المطورة على الذكاء الاصطناعي من خلال رصد الأنشطة غير الطبيعية؛ ما يرفع مستوى أمان زراعتها ويوجه عملها بطريقة ذكية.

وقال الأستاذ الدكتور شيلين ليو، المشارك في الدراسة "تتواصل الخلايا العصبية في الدماغ مع بعضها بواسطة الإشارات الكهربائية، ويمكن تحفيزها بواسطة الأجهزة الإلكترونية لعلاجها بطريقة مشابهة لجهاز تنظيم ضربات القلب".

وأضاف "عند تعرض المريض لنوبة صرع أو رجفة مرضية، تحاول الأجهزة تحفيز الدماغ لإعادة الخلايا العصبية إلى العمل بطريقة طبيعية".

وتابع "تقوم الأجهزة بإشعال وإطفاء الخلايا العصبية، بما يشبه إعادة تشغيل الحاسوب"، وفقًا لموقع ميديكال إكسبريس.

ونجح الباحثون في دمج الأجهزة العصبية ضمن شرائح سيليكون دقيقة، من خلال طريقة تصنيع مماثلة لصناعة الشرائح الإلكترونية المستخدمة في أجهزة الحاسوب والهواتف الذكية.