الإمارات تعتزم إطلاق 4 أقمار صناعية جديدة

أعلن محمد ناصر الأحبابي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، أن بلاده تتجه لإطلاق 4 أقمار جديدة حتى العام 2020.

وأضاف الأحبابي في تصريحات صحافية: “أطلقنا خلال السنوات الماضية وحتى الآن 8 أقمار صناعية لأغراض مختلفة، باستثمارات ناهزت 20 مليار درهم”.

وتابع: “خلال العام الحالي أطلقنا بالفعل قمرًا صناعيًا واحدًا، وسنطلق اثنين آخرين الأول منتصف العام، والثاني قبل نهاية 2018”.

وكانت الوكالة أطلقت في كانون الثاني/ يناير الماضي القمر الصناعي “ياه سات 3” الإماراتي، للمساهمة في توفير خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية لـ 60% من سكان أفريقيا و95% من سكان البرازيل.

وأوضح الأحبابي أن هدف الوكالة زيادة عدد الأقمار الصناعية الإماراتية في الفضاء إلى 12 بحلول 2020.