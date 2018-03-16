مهندسون يصنعون صاروخًا لالتقاط الأقمار الصناعية المارقة (صور)

صنع مهندسو صناعة مركبات فضائية، بشركة إيرباص للطيران في بريطانيا، صاروخًا يشبه الرمح، يمكنه استهداف الأجسام غير المرغوب فيها في الفضاء، والتقاطها وسحبها للأرض باستخدام سلك خاص.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، يوجد أكثر من 20000 قطعة غير مرغوب فيها في الفضاء الخارجي للأرض، ويبلغ حجمها على الأقل حجم كرة كريكيت، والتي قد تضر بالمركبات الفضائية المأهولة.

وذكر بيتر ستيل، أحد القائمين على صناعة الصاروخ، أن الابتكار سيحد من المخاطر، حيث يخضع حاليًا لأول اختباراته، والمتمثلة بإسقاط صاروخ Envisat الذي لا يزال في المدار منذ توقفه في العام 2012م.

ويتميز صاروخ الحربة بقوته وخفة وزنه، حيث صنعه الفريق من صفائح رقيقة من الألمنيوم، ويعمل بالغاز المضغوط، ويصل طوله إلى ثلاثة أقدام، ووزنه خمسة أرطال (2.2 كغم)، ويمكنه السفر 55 ميلًا في الساعة (25 مترًا في الثانية).