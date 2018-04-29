الجدار المدبلج”.. منازل ذكية لها عيون وتعمل باللمس (صور)

بعد الهاتف الذكي والسيارة الذكية، سيصبح من الممكن قريبًا الحديث عن منزل ذكي تديره بعدة نقرات على الجدار الذي يحتوي عيونًا، ورسائل إلكترونية، تضمن للبيت حماية حقيقة، وشبكة من الخدمات لم تكن تخطر على بالٍ.

وأُعلن عن هذا الاختراق العلمي فريق بحث في جامعة “كارينجي ميلون” ومركز “دزني للأبحاث” الأمريكيين، مطلقين على التقنية الجديدة اسم “الجدار المدبلج”، والذي سيباع المتر الواحد منه بمبلغ 20 دولارًا، بحسب تقرير لشبكة “أن. بي. سي”.

ويُقصد بتعبير “الجدار المدبلج” أن البيت سيتضمن حائطًا يحتوي في تركيبته على مجسات تُشغّل باللمس تتحكم بكافة محتويات، وخدمات المنزل بشبكة إلكترو مغناطيسية.

وبإمكان هذا الجدار المدبلج -كما يقول موقع “ذي فيرج”- أن ينقل لك الحركة داخل الغرف، ويتحكم بدرجة الإضاءة والتلفزيون، مع قدرة على الإنذار في حال أي طارئ كتعطل أحد الأجهزة، كما يمكن له أن يرصد حركة الأشخاص واللصوص الذين يرتدون ملابس معطّلة للإشارات الكهرومغناطيسية.