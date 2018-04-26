إسرائيل تغلق جامعة فلسطينية وتمنع طلبتها من الدراسة

أغلق الجيش الإٍسرائيلي، صباح اليوم الخميس، بوابات جامعة فلسطينية، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، ومنع الطلبة من دخولها.

وتقع الجامعة على الشارع العام الواصل بين مدينة الخليل ومحافظة بيت لحم، وعادة ما يقوم الجيش الإسرائيلي بنصب حواجز عسكرية قرب الحرم الجامعي بحجة توفير الأمن لمركبات المستوطنين التي تمر عبر الشارع.

وقالت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، في بيان لها، إن “قوة إسرائيلية أغلقت صباح اليوم بوابات جامعة فلسطين التقنية “خضوري” فرع العروب في محافظة الخليل، الأمر الذي أدى إلى منع وصول الطلبة والعاملين في الجامعة إليها.

ووصفت الوزارة الإجراء بـ “التطور الخطير على صعيد الاستهداف والتحريض المتواصل ضد التعليم الفلسطيني”.

وأضافت “هذه الانتهاكات تخالف كافة القوانين والأعراف الدولية التي تجرّم اقتحام المؤسسات التعليمية وتدنيسها، كما تعد انتهاكًا لحقوق الإنسان في توفير بيئة تعليمية آمنة للطلبة”.

ودعت وزارة التربية كافة المؤسسات الحقوقية والقانونية والإعلامية “لفضح انتهاكات الاحتلال والعمل بقوة للجمها”.

من ناحية أخرى، أصيب فجر اليوم الخميس، فلسطينيان، بجروح إثر إطلاق قوة إسرائيلية النار عليهما جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان، إن “قوة عسكرية إسرائيلية أطلقت النار في ساعة مبكرة من فجر اليوم، على مركبة فلسطينية قرب بلدة حلحول بمحافظة الخليل، ما أدى إلى إصابة فلسطينيين اثنين بجراح”.

وأوضح الشهود أن المصابين نقلا لمستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج.

وأكدت مصادر طبية فلسطينية، أن المصابين وصلا لقسم الطوارئ وأجريت لهما عمليات جراحية على الفور، موضحة أن أحد المصابين تلقى 4 رصاصات في الظهر، والآخر مصاب برصاص حي في اليد.