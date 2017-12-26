5 أشياء صورها بكاميرتك الجديدة لتتباهى بموهبتك (صور)

شراء كاميرا جديدة يعني المزيد من اللقطات المثيرة، ولكن كيف تختار الهدف الصحيح رغم الطقس السيىء الذي نشهده هذه الأيام؟.

في الواقع، فصل الشتاء هو الأنسب للتصوير نظرًا لتوفر زينة الكريسماس ورأس السنة الجديدة في كل مكان، فضلًا عن الإضاءة الهادئة التي يضفيها على الصور.

واقترح موقع “تيك رادار” البريطاني تصوير 5 أشياء بكاميرتك الجديدة تثبت مهارتك وموهبتك.

1.الاستفادة من خاصية التكبير

إذا كنت تريد نتيجة فورية استخدم تقنية التكبير zoom فهي سهلة بالنسبة للمبتدئين.

اضبط الكاميرا على وضع shutter وS So أو (TV بكاميرات كانون)، وبعد ذلك اضبط سرعة الغالق 1/8 ثانية، ثم اضبط حساسية جهاز استشعار الضوء ISO واختر الهدف المرغوب تصويره بتقنية التكبير.

2.شجرة كريسماس

ستظل المحلات والمراكز التجارية محتفظة بشجرة الكريسماس حتى رأس السنة الجديدة، انتهز الفرصة وصورها لإبهار الجميع بألوانها وإضاءتها، إذا كانت لديك عدسة رئيسية مثل 50mm f/1.8 سوف تحصل على أفضل نتيجة حال التصوير بأوسع فتحة f/1.8. ولكن إذا كانت عدستك غير ذلك، اضبط الكاميرا على وضع A So أو Av في كاميرات كانون، والـ ISO على 1600.

والآن استخدم خاصية تكبير العدسة لأطول طول بؤري MM55 ثم اضبط الفتحة على f/5.6 والتقط صورتك.

3.الحديقة

من أجمل مواقع التصوير في فصل الشتاء ليس لجمال أشجارها ونباتاتها فقط، ولكن للقطات المميزة التي توفرها، بدءًا من أوراق الشجر الساقطة على الأرض إلى الصخور المنثورة في الأرجاء.

أفضل وقت لالتقاط صور جميلة بالحديقة هو الصباح قبل سطوع الشمس بشكل قوي، ولكن اختر العناصر الجاذبة لدفء أشعة الشمس، وتأكد من أن العدسة على وضع الفتحة الأولية واختر وضع SoA أوAV في كاميرات كانون، واضبط ISO على 400، وفتحة العدسة f/5.6، وزر الغالق على التركيز التلقائي.

4.حالة الطقس

حان الوقت لتصوير الشوارع الغارقة بمياه الأمطار، والشمس التي تحجبها السحب والأشجار، والهدف هنا هو التركيز على الأشجار وضوء الشمس الذي يقاوم الضباب.

تحتاج لهذه التقنية حاملًا للحفاظ على ثبات الكاميرا، وأفضل وضع هنا هو فتحة العدسة الأوليةaperture priority بجانب ضبط قرص الوضع على So A أو AV لكاميرات الكانون والـ ISO إلى 100 والفتحة إلى f/16.

5.المناظر الداخلية

لا يحب الكثيرون منا الخروج كثيرًا في فصل الشتاء؛ لذا انتهز الفرصة والتقط صورًا جميلة لأفراد أسرتك، وكل ما تحتاجه هو شخص أو اثنين ونافذة لتكون الإضاءة طبيعية.

اختر فتحة العدسة المتوسطةf/5.6، واضبط الكاميرا على وضعSo A أو AV لكاميرات الكانون، والـISO اجعله 1600 حتى يلتقط الضوء بشكل جيد.